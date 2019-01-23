На Запоріжжі затримали насильника дітей

22 січня о 14:40 до Комунарського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що невідома особа, близько 10 хвилин тому, у під’їзді будинку по вулиці Чумаченко в місті Запоріжжя, під загрозою ножа, чіпав неповнолітнього хлопця.

В ході проведення спільних першочергових оперативно-розшукових заходів, працівниками Управління карного розшуку, слідчими Слідчого управління, працівниками відділу ювенальної превенції та сектору кримінальної поліції Комунарського відділення поліції, у Комунарському районі був помічений чоловік схожий за описом, який стежив за дитиною. Правоохоронці затримали підозрюваного та доставили до відділення поліції, чим попередили скоєння наступного злочину проти дитини. Ним виявився раніше несудимий місцевий мешканець 1990 року народження.

Під час затримання при поверхневому огляді особи в кармані куртки було виявлено та вилучено ніж. Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Встановлено, що зловмисник зайшов за неповнолітнім віком 14 років до кабіни ліфта, зупинив його та, погрожуючи ножем, торкався статевих органів дитини. Після чого зник з місця події.

На даний час правоохоронці перевіряють його на причетність до скоєння інших злочинів на території міста та Запорізької області.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.153 (Сексуальне насильство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що у Запорізькій області громадянин допоміг жінці затримати підозрюваного у розбійному нападі.

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