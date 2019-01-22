Як організувати школяру відпочинок і навчання, що підніме його на новий рівень

Навчання та відпочинок - це дві сторони одного процесу освіти, виховання та, зрештою дорослішання дитини. Шкільний вік - особливий, коли діти дуже чутливі до всього, що з ними відбувається, тож не дивно, що батьки відчувають це і намагаються дати їм найкраще. Спеціалісти обох сфер (відпочинку і навчання) дали поради щодо організації комфортного часу для дітей, тож обмірковуємо це питання разом.

Відпочинок від школи

Психологи радять батькам допомагати школярам із відпочинком, влаштовуючи для них канікули із подорожжю. Зміна оточення, поїздки, цікаві місця та нові знайомства корисні не тільки вічно втомленим дорослим, а й малим дітям та підліткам, чий внутрішній світ розвивається дуже активно і потребує нової інформації та нових умов, що живлять розум та уяву дитини. Добре, якщо відпочинок можна організувати десь подалі від галасливих міст та в екологічно чистому районі.

“Не слід думати, що буковельські курорти цікаві лише взимку, коли тут катаються зі схилів. Дехто вважає, що зимові розваги не варті витрат, але ціни на відпочинок можуть порадувати в оксамитовий сезон, а також у так званий низький - у березні-квітні та листопаді-грудні. Чим цікавий цей час? Звичайно, дозвіллям на природі, найчистішим повітрям, атмосферою Карпат та комфортним життям у окремому котеджі серед гірських лісів. Відчути особливий пульс життя курортів Галичини можна не лише на лижах, а й у екскурсіях, еко-туризмі, відвідуванні водоспадів та квітників,” - радять спеціалісти комплексу котеджів у Буковелі “Лапландія”.

Відпочивай і вчися вдома: дистанційне навчання

Учні, чиї батьки не задоволені традиційним шкільним процесом, можуть змінити своє життя докорінно, якщо стануть вчитися онлайн, дистанційно. Домашня освіта зараз будує міцну альтернативу державним та приватним очним школам та ліцеям, і дедалі більше батьків віддають дітей на навчання у дистанційну школу. Та й слово віддають тут не зовсім доречне - школяр вчиться вдома, час від часу навідуючись до школи на семінари, консультації та інші заходи.

Чимало часу таким чином економиться, і дитина може витрачати його на більш приємні речі, ніж дорога до школи або повільний темп уроків, щоб пристосуватися до інших учнів класу. Цей час можна відвести на цікаві поїздки із батьками, відпочинок стільки разів на рік, скільки може запропонувати йому родина, відвідування музеїв, свят, дослідження куточків свого краю та опанування спеціальних знань, спорт та мистецтво, врешті решт.

Але забагато відпочинку також може зашкодити, адже дитині шкільного віку легко вийти з темпу навчання, втратити мотивацію та скотитися на найнижчий рівень самопідготовки. Тоді під загрозою опиняється весь задум домашнього навчання, і батькам необхідно придумати щось вкрай ефективне, що вбереже хоумскулера від провалу.

“Вирішити проблему допоможе дистанційне навчання в школі, коли дитина отримує всю необхідну допомогу з організації навчання та водночас не підпорядковує своє щоденне життя цілком шкільному процесу, як це відбувається під час відвідування уроків у традиційній школі. До того ж дистанційна школа гарантує якість навчання та систему оцінювання та контролю, що допомагає вчасно і без проблем отримати атестат про повну загальну середню освіту,” - розказали представники дистанційної школи “Оптіма”.

Тож найважливіші аспекти життя школярів - гарний відпочинок та якісна освіта, що не забирає багато сил - це ті дві сфери, на які батьки можуть реально вплинути та покращити для своїх дітей. Це принесе неабияке задоволення усій родині та допоможе дітям сміливіше дивитися у майбутнє, де вони матимуть більше навичок і знань та менше стресу.