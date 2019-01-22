Одеський митник попався на хабарах

Співробітники Служби безпеки України викрили на систематичних хабарах головного інспектора одного з митних постів в Одеській області.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав гроші від водіїв транспортних засобів на іноземній реєстрації. За одержану неправомірну вигоду він вносив до автоматизованої системи митного оформлення недостовірні відомості про нібито перетин державного кордону імпортним автомобілем. Використання протиправного механізму дозволяло легалізувати іноземне авто на території нашої країни терміном на рік.

Свої послуги зловмисник оцінював у сто доларів США за кожну фіктивну «відмітку» про перетин держкордону.

Фігуранту справи повідомлено про підозру в скоєнні злочину за ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до незаконних дій.

Заходи з викриття зловмисника проводились спільно з прокуратурою.