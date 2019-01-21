На Донеччині група зловмисників займалася вимаганням коштів у місцевих підприємців

На Донеччині співробітники Служби безпеки України залучені до операції Об’єднаних сил викрили організоване угруповання, учасники якого займалися вимаганням коштів у місцевих приватних підприємців.

Правоохоронці встановили, що до складу банди входили мешканці Донецької області, у тому числі керівники кількох підприємств металургійної галузі регіону та представники однієї із місцевих правозахисних громадських організацій.

Зокрема, в обмін на сприяння у отриманні тендерів на виконання ремонтних робіт виробничого обладнання зловмисники вимагали у підрядника двадцять відсотків «відкату», що становить шістсот тисяч гривень. Крім того, погрожуючи фізичною розправою, бандити змушували комерсанта додатково сплатити «борг» у розмірі тринадцяти тисяч американських доларів. Після «прострочення» платежу зловмисники здійснили підпал транспортних засобів та житла потерпілого, внаслідок чого постраждали його родичі.

Правоохоронці затримали чотирьох учасників угруповання під час отримання чергового «траншу» у розмірі десять тисяч гривень у середмісті Маріуполя.

Під час подальших санкціонованих слідчих дій за місцем проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили грошові кошти, наркотики, вибухівку, набої та інші матеріали, що підтверджують злочинну діяльність бандитів.

У межах відкритого за ч. 3 ст.189 Кримінального кодексу України кримінального провадження затриманим оголошено про підозру.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх учасників та обставин протиправної діяльності.

Операція з викриття зловмисників проводилась спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури.