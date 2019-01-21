На Житомирщині викрили онлайн-продавця чужих автомобілів

Оперативники кримінальної поліції Житомирського відділу встановили молодика, який розробив схему незаконного заволодіння автомобілями. Чоловік продавав через Інтернет-мережу чужі транспортні засоби без документів, але по заниженим цінам, що і гарантувало ефективність оборудки. Нині за таку «діяльність» йому загрожує до 5 років ув’язнення.

На початку січня до поліції звернулись двоє житомирян із заявами про викрадення їх авто з неохоронюваних стоянок у дворах багатоповерхівок. У першому випадку йшлося про автомобіль «Славута», у другому – про «Skoda Super B». Події відбулись, хоч у різні дні, але в одному районі міста і в приблизно один і той самий час.

- Крім того, опитавши заявників, ми встановили ще певні схожі обставини для обох ситуацій. Наприклад, автомобілями уже тривалий час майже не користувались, - розповів начальник Житомирського відділу поліції Михайло Сорока. – Також ми встановили, що транспортні засоби вивозили з місць стоянок евакуаторами.

Зібравши ці та інші відомості про події, розшуківці розпочали їх перевірку. Відтак у результаті проведених заходів їм вдалося вийти на 24-річного жителя селища Черняхова, який продавав через відомі онлайн-ресурси автомобілі без документів та ключів. Наявність відразу кількох таких пропозицій змусили поліцейських уважніше придивитись до діяльності парубка.

- Чоловік пропонував придбати автомобіль за явно заниженою ціною. Пояснював це просто – втратив на нього документи та ключі, а тому потенційним покупцям пропонував приїздити відразу з евакуатором, - продовжує Михайло Сорока. – Нині ми зібрали докази причетності підозрюваного до незаконного заволодіння двома автомобілями, але перевірка його «діяльності» триває.

Один із проданих таким чином автомобілів поліцейські відшукали та вилучили у селі Вінницької області.

Досудове розслідування проводиться за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Чоловікові може загрожувати покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі терміном до 5 років.