На Донеччині поліцейські виявили арсенал боєприпасів
Поліція зі складу Обєднаних сил вилучила небезпечний схрон та передала його до вибухотехнічної служби.
Небезпечну схованку поліцейські виявили під час документування пожежі, яка сталась у покинутому будинку.
Чотири дерев’яних ящики з набоями, 25 металевих патронних цинків та гранатомет були заховані в покинутій будівлі в селищі Луганське. Співробітники Бахмутської поліції зі складу Об’єднаних сил вилучили небезпечний схрон та передали його до вибухотехнічної служби.
Встановлено, що арсенал зберігався протягом тривалого часу. Наразі вживають заходів щодо встановлення осіб, причетних до організації небезпечного сховища.
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