Оперативники викрили діяльність борделів у центрі столиці

Встановлено, що у двох орендованих квартирах «працювали» 12 жінок. За вчинення кримінального правопорушення організаторці загрожує до семи років позбавлення волі.

Працівники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, спільно зі слідчо-оперативною групою Голосіївського управління поліції викрили заклад із надання сексуальних послуг.

Як розповів т.в.о. начальника сектору управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, поліції Києва Олексій Гаврилюк, отримавши оперативну інформацію щодо роботи борделів на вулицях Великій Васильківській та Хрещатику, оперативники спільно зі слідчими територіального управління поліції провели санкціоновані обшуки за місцем мешкання та в автомобілях організатора, а також за місцем надання послуг інтимного характеру:

«Під час проведення процесуальної дії ми затримали організаторку та учасників під час надання сексуальних послуг клієнтам. Ми встановили, що місце розпусти облаштувала 32-річна жителька Полтави. Сутенерка діяла за схемою: орендувала квартиру у центрі столиці та завербувала дванадцять дівчат, які погодилися надавати сексуальні послуги за гроші».

У результаті обшуків правоохоронці вилучили гроші, мобільні телефони, чорнові записи, банківські та телефонні картки, а також комп’ютерну техніку. Встановлено, що повії віддавали половину від зароблених грошей організаторці, а решту забирали собі.

Під час процесуальної дії у борделі перебувала одна дівчина, яка надавала сексуальні послуги за винагороду. Відносно неї працівники поліції склали протокол за вчинення правопорушення, передбаченого ст. 181-1 (Заняття проституцією) кодексу України про адміністративні правопорушення.

За даним фактом слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України.

«32-річній зловмисниці повідомлено про підозру. Фігурантці загрожує до семи років позбавлення волі. Зараз правоохоронці встановлюють місцезнаходження інших жінок, які працювали у борделі», - додав Олексій Гаврилюк.