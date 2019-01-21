Представляємо до вашої уваги документальний фільм «СБУ проти ФСБ», що демонструє вагомі здобутки української спецслужби за останній час. Стрічка проливає світло на жорстке протиборство СБУ із спецслужбами країни-агресора. У центрі картини зображені ключові аспекти гібридної війни, що ведеться проти України - шпигунські та агентурні мережі, «п’ята колона», керовані Росією інформаційні платформи, диверсійні групи.

Широкий загал може ознайомитися із тим, що Москва так ретельно намагалася приховати: «зелені чоловічки», обстріли мирних міст, російська зброя, збиття «Боїнгу», підготовка терористів, пряме вторгнення на територію незалежної України, провокації всередині нашої країни, організація політичних вбивств і терактів. На реальних прикладах продемонстровано як спецоперації СБУ ламають гібридні плани РФ.