Українця готували до здійснення теракту на нафтопроводі Одеса-Броди

Чергового пособника агентурної мережі антиукраїнського центру підконтрольного адміністрації президента РФ та російським спецслужбам викрили наші співробітники в Одесі. Використати його планували за класичною схемою. Переходячи від простих, на перший погляд, та невинних завдань до складніших, його поступово втягували у злочинну діяльність на користь ворога.

Ми встановили, що чоловік систематично їздив до ТОТ АР Крим та невизнаної ПМР, де зустрічається з братом, колишнім активістом «Куликова поля» та дійсним координатором проросійського «підпілля» Одещини, оголошеним у розшук. Під час цих вояжів одесит спочатку отримував прості доручення, як то передача гонорарів модераторам антиукраїнських спільнот у соцмережах, створення «ботів» та інші дрібні завдання. Між іншим його знайомили з іншими резидентами та кураторами антиукраїнського центру і поступово готували до «подвигу». Аж ось, коли за грошову винагороду йому запропонували здійснити теракт на нафтопроводі Одеса-Броди, стало не до жартів.

Після відмови виконати злочинне завдання він повернувся на Батьківщину. Наразі одесит активно співпрацює з українськими правоохоронцями та надає свідчення щодо протиправної діяльності учасників центру.

Варто сказати, що ця історія є типовою. Маніпулюючи ідеями «руського миру» ворог штовхає наших співвітчизників на злочини проти України, а використавши ‒ позбувається. Адже доля пішаків там нікого не турбує. Як сказала одна із прихильниць Кремля, її врешті викинули з РФ «як брудну ганчірку».

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