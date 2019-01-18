На Запоріжжі попередили вбивство місцевого жителя

На Запоріжжі поліцейські під час спецоперації попередили скоєння умисного вбивства місцевого мешканця

Слідчі, оперативники, працівники Управління стратегічних розслідувань із залученням спецпризначенців під процесуальним керівництвом прокуратури області, попередили скоєння умисного вбивства місцевого мешканця та затримали замовника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

На початку січня працівники Управління стратегічних розслідувань ГУНП в Запорізькій області отримали інформацію про підготовку замовного вбивства мешканця Запоріжжя, 1980 року народження.

Слідчим Слідчого управління було відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.14 (Готування до злочину), п.11 ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування поліцейськими було встановлено особу замовника та задокументовано факт передачі завдатку в сумі 500 доларів США.

Крім цього, встановлено, що причиною конфлікту між фігурантом та потерпілим є ревнощі. Оскільки колишня співмешканка правопорушника на даний час мешкає з потерпілим.

17 січня під час спецоперації працівників Слідчого управління, Управління карного розшуку, Управління стратегічних розслідувань, із залученням працівників спецпідрозділу «КОРД» під процесуальним керівництвом прокуратури області задокументовано факт передачі решти суми - 2000 доларів США, за виконання вбивства, та затримано замовника злочину.

Раніше несудимого місцевого мешканця 1969 року народження затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання обрання йому запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що поліцейські викрили діяльність організованої злочинної групи, які, зловживаючи службовим становищем, внесли недостовірні відомості до офіційних документів та привласнили грошові кошти Запорізької АЕС.