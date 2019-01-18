Іноземця, що 20 років переховувався від правосуддя, арештовано на Буковині

За скоєння у 1999 році резонансного вбивства в Італії громадянин сусідньої держави перебував у міжнародному розшуку. 12 січня в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Мамалига» чернівецькі прикордонники виявили та затримали розшукуваного під час спроби в’їзду до України. Наразі буковинська поліція вирішила питання щодо його арешту та сприяє подальшій видачі компетентним органам Італії.

Взаємодія з правоохоронними органами інших країн у разі затримання розшукуваних осіб, є важливою складовою міжнародної співпраці обласного управління Нацполіції, яку забезпечує сектор міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП.

Відразу після затримання 48-річного розшукуваного, працівники сектору оперативно отримали: від Генерального секретаріату Інтерполу – офіційне підтвердження про його розшук, від бюро Інтерполу Італії – міжнародний ордер на арешт затриманого.

Кропітка робота буковинських поліцейських дозволила своєчасно підготувати усі необхідні матеріали для їх передачі до суду та взяття під варту правопорушника.

Новоселицький районний суд задовольнив клопотання правоохоронців і призначив фігуранту тимчасовий арешт терміном у 40 діб. Арештованого поміщено до Чернівецького слідчого ізолятору. Поліція очікує надходження від італійських колег запиту про видачу арештованого та матеріалів для його екстрадиції.

Для довідки: У 1999 році іноземець 1971 року народження разом зі спільниками скоїв умисне вбивство на території Італії. Злочинці завдали своїй жертві майже два десятки ножових поранень. Цей випадок набув суспільного резонансу й широко висвітлювався як у місцевих, так і в міжнародних ЗМІ.

Затриманому інкримінується добровільна співучасть у вбивстві, незаконне носіння й зберігання зброї та втеча. За скоєне суд призначив йому майже 25 років позбавлення волі.