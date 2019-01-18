Шахрай видавав себе за працівника Центрального апарату СБУ

Співробітники Управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України викрили шахрая, який видавав себе за представника підрозділу Центрального апарату СБУ з антитерористичної діяльності.

Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Тисменицького району, представляючись співробітником СБ України, за грошову винагороду обіцяв сприяння у вирішенні дозвільних питань у сфері пасажирських перевезень.

17 січня у межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, співробітники внутрішньої безпеки СБУ спільно з працівниками Нацполіції в Івано-Франківській області провели обшуки за місцем проживання зловмисника.

Під час санкціонованих слідчих дій правоохоронці виявили підроблене службове посвідчення співробітника СБУ, пістолет Макарова, перероблений для відстрілу гумових куль, та набої до нього.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.