Львів обійшов Київ і Одесу в міжнародному індексі якості життя.

Міжнародний дослідницький портал Numbeo оприлюднив «Індекс якості життя-2019». У рейтингу cЛьвів посів 174 місце (115,36 бали). Київ – на 192-му (104 бали). Трохи позаду опинилась Одеса – 193 місце (102,76 бали), на 195-й позиції перебуває Харків (101,99), 201-ша позиція – у Дніпра (94,31).

«Більше 10 років тому Львів поставив собі мету – бути найуспішнішим містом України. І такими міжнародними рейтингами наша ціль вкотре підтверджується. Але я б не сказав, що на цьому треба зупинятись. Я би хотів за кілька років побачити як мінімум 3-4 українські міста, в тому числі і Львів, у першій сотні міст світу. Це реально - наші міста мають великий нерозкритий ще потенціал», - коментує рейтинг міський голова Львова, кандидат у Президенти України Андрій Садовий.

Додамо, загалом у ретингу оцінювали 226 міст світу за вісьмома показниками: індексом купівельної спроможності, індексом безпеки, охорони здоров’я, вартості житла, співвідношення ціни нерухомості до доходів, індексом часу руху транспорту, забруднення і кліматичним індексом. Найкращим для життя у світі визнали австралійське місто Канберра (224,3 бали). До трійки найкращих також увійшли голландський Ейндговен (216,39 бали) і столиця американського штату Північна Кароліна Ралі (216,05 бали).