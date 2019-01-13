Анатолія Гриценка викликали на допит

Виклик пов’язаний з оприлюдненням ним в одному з телевізійних ефірів інформації щодо обставин російської окупації Донбасу та анексії Криму.

Вважаємо, що свідчення громадян про відомі їм факти розгортання гібридної агресії РФ є патріотичною громадянською позицією. Водночас, з подивом ознайомилися із сьогоднішньою заявою А.Гриценка, оскільки ще на початку тижня людина, яка, назвавши своє прізвище, заявила про юридичне представлення його інтересів, узгодила зручний для Гриценка час візиту до Служби та з’ясувала причини та підстави для запрошення.

СБ України в чергове заявляє, що діє виключно в межах чинного законодавства.