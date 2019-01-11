Українець намагався переправити в Росію колекцію старожитностей

У Херсоні співробітники Служби безпеки України попередили контрабанду до країни-агресора колекції культурних цінностей.

Оперативники спецслужби встановили, що мешканець обласного центру скуповував у місцевих колекціонерів предмети старовини для перепродажу за кордон. За інформацією СБУ покупців чоловік підшуковував серед своїх знайомих та на спеціалізованих Інтернет-аукціонах.

Правоохоронці затримали контрабандиста в одному із поштових відділень під час відправки до РФ колекції старожитностей, за яку зловмисник планував отримати тисячу доларів США.

За висновками експертів вилучені предмети старовини відносяться до періоду VІІ ст. до н.е. – ХV ст. н.е., вони мають велику історичну цінність й не підлягають вивезенню за кордон без відповідного державного дозволу.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України зловмиснику оголошено про підозру.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи.