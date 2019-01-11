У Польщі громадянина України звинуватили у відмиванні 850 тис. євро

У відмиванні брудних грошей на суму майже 850 тис. євро та участі в міжнародній злочинній групі, що шахрайським шляхом одержувала відшкодування податку на додану вартість (ПВД), обвинуватила прокуратура в Люблині громадянина України Ігоря Л.

Обвинувальний акт внесено до Окружного суду у Варшаві. Про це у четвер, 10 січня, повідомили у Національній прокуратурі Польщі.

«Ігор Л. – це перший член викритої злочинної групи, якого обвинувачено на підставі матеріалів, виключених з розслідування. Провадження щодо інших її членів триває. За попередніми даними, вартість відшкодованого ПДВ, якою заволоділа ця група, становить декілька мільйонів злотих», - повідомив Мацєй Фльоркєвич з Департаменту з організованої злочинності та корупції Національної прокуратури у Люблині.

Ігор Л., як з’ясували прокурори, отримав майже 850 тис. євро від інших компаній, а потім перерахував ці кошти на рахунки інших господарчих суб’єктів. Ці трансакції мали імітувати фінансові операції, що виявилися фіктивними, інформує Польське радіо.

Компанія, від імені якої діяв Ігор Л., була створена для прикриття, спільно з іншими фірмами, торговельних операцій для одержання відшкодування ПДВ шахрайським шляхом. Вона була зареєстрована на Кіпрі, а осередок її був в Единбурзі. Встановлено, що у компаніях ніхто насправді не працював і фірма не проводила жодної господарської діяльності.

За словами прокурорів, злочинна група діяла від січня 2014 року до квітня 2017 року у Варшаві та в інших населених пунктах Польщі і за межам країни. Її члени відкривали у Польщі рахунки в банках для різних фірм, на які перераховували великі суми грошей з різних іноземних компаній.

Ігоря Л. взяли під тимчасовий арешт. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.