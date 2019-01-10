У Дніпрі заарештовано організаторів дому розпусти

Поліція затримала іноземця та його спільницю, які організували у Дніпрі місце розпусти.

Підозрювані орендували у м. Дніпро квартиру, яку облаштували під бордель. 8 січня під час обшуку у квартирі перебували двоє організаторів, дві повії та клієнт.

Встановлено, що 34-річний чоловік – громадянин Російської Федерації та його 46-річна спільниця – жителька Запорізької області на початку 2018 року організували бізнес з надання послуг сексуального характеру. Також встановлені 8 жінок віком від 18 до 35 років, мешканок м. Дніпро, Дніпропетровської та Запорізької областей. Користуючись їх тяжким матеріальним станом, сутенер забирав у них документи та змушував займатися проституцією. У разі відмови – погрожував розіслати рідним інтимні фото та розповісти про рід занять.

У ході обшуку поліцейські вилучили гроші, отримані від клієнтів, мобільні телефони, комп’ютерну техніку й інші речові докази.

Злочинну діяльність сутенерів задокументували співробітники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми та слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України.

Наразі обох злочинців затримано в порядку статті 208 КПК України. Вирішується питання про вручення їм повідомлення про підозру. Їм загрожує від 4-х до 7 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.