На Закарпатті прикордонник під час затримання намагався зїсти хабар

Оперативники управління захисту економіки в Закарпатській області Нацполіції, слідчі територіального управління ДБР, розташованого у м. Львів та прокурори військової прокуратури Західного регіону України затримали інспектора прикордонної служби під час одержання ним останньої частини неправомірної вигоди.

Під час слідчо-оперативних заходів було встановлено, що інспектор прикордонної служби пункту пропуску «Лужанка» за певну винагороду допомагає громадянам у зайнятті контрабандою, а саме за сприяння у безперешкодному переміщенні тютюнових виробів з України до країн європейського союзу.

Правоохоронцями було задокументовано факт вимагання тисячі доларів США неправомірної вигоди за вирішення зазначеного питання. Кошти отримував частинами. Сьогодні, 9 січня, під час одержання останньої частини хабара у сумі 200 доларів США інспектора прикордонної служби затримали оперативники управління захисту економіки в Закарпатській області Нацполіції, слідчі територіального управління ДБР, розташованого у м. Львів та прокурори військової прокуратури Західного регіону України.

Аби позбутися предмету злочину, грошей, та в подальшому уникнути відповідальності за його вчинення, прикордонник намагався їх з’їсти.

На даний час фігуранта затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У пункті пропуску «Лужанка» проводяться процесуальні заходи.

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, буде перевірятися причетність інших осіб прикордонної служби зазначеного пункту пропуску до корупційної діяльності.

За прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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