Поліція Одеси затримала викрадачів 31-річного чоловіка

На Одещині поліцейські затримали групу осіб, які незаконно позбавили волі місцевого жителя

Правопорушники силоміць утримували 31-річного чоловіка в будинку в одному з сіл Лиманського району, вимагаючи гроші та цінні речі.

До поліції надійшло повідомлення про те, що невідомі викрали місцевого жителя та повезли у невідомому напрямку.

Співробітники кримінальної поліції Южненського ВП встановили автомобіль, на якому 31- річного потерпілого вивезли за межі міста.

Вже за годину вказаний транспортний засіб правоохоронці зупинили на в’їзді до Южного. В автівці знаходилися троє чоловіків. Двоє з них виявилися раніше судимими місцевими жителями, а третій - громадянином сусідньої держави.

В подальшому у сусідньому селі було знайдено потерпілого та ще двох учасників злочинної групи. Вони утримували чоловіка в будинку, погрожували йому та, застосовуючи фізичне насилля, вимагали гроші й цінності.

Правоохоронці визволили потерпілого. Йому було надано необхідну медичну допомогу.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Крім того, за місцем мешкання зловмисників працівниками Южненського ВП під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури було проведено невідкладні обшуки. У одного з них правоохоронці виявили згортки зі схожою на наркотичну кристалічною речовиною та внесли відомості за вказаним фактом у Єдиний реєстр досудових розслідувань за ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) ККУ. Наразі вилучене направлено на експертизу.

Наразі всі учасники злочинної групи затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщені до ізолятора тимчасового тримання.

Досудове слідство триває.