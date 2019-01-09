У Полтаві поліція розшукала трирічну дівчинку, яку мати залишила незнайомцям

З дитиною працюють психологи.

Джерело: Відомості

У Полтаві сьогодні, 8 січня, близько 18:00 в районі Мотеля, на розі вулиць Грушевського та Ціолковського, 35-річна мати залишила незнайомцям свою трирічну дитину Дарину.

Наразі дитина знайдена нарядом патрульних на Південному вокзалі в обласному центрі. 

З дівчинкою все гаразд. Вона у безпеці. Зараз з дитиною працюють психологи та поліцейські. Встановлюються обставини події. 

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У Полтаві поліція розшукала трирічну дівчинку, яку мати залишила незнайомцям

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