У Полтаві поліція розшукала трирічну дівчинку, яку мати залишила незнайомцям
З дитиною працюють психологи.
У Полтаві сьогодні, 8 січня, близько 18:00 в районі Мотеля, на розі вулиць Грушевського та Ціолковського, 35-річна мати залишила незнайомцям свою трирічну дитину Дарину.
Наразі дитина знайдена нарядом патрульних на Південному вокзалі в обласному центрі.
З дівчинкою все гаразд. Вона у безпеці. Зараз з дитиною працюють психологи та поліцейські. Встановлюються обставини події.
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