Окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню, є поранений

7 січня російські окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню.

При цьому випадків застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами не обліковано.

Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу селища Станиця Луганська на Луганському напрямку, хутора Вільний на Попаснянському напрямку, в районі селища Луганське на Світлодарському напрямку, селища Березове на Донецькому напрямку та поблизу населеного пункту Павлопіль, що на Маріупольському напрямку.

Протягом минулої доби один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

У відповідь на провокації противника підрозділи Об'єднаних сил застосовували чергові вогневі засоби.

За даними розвідки, 7 січня, чотири окупанти загинуло та двоє отримали поранення.

Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.

Водночас, незважаючи на погіршення погодних умов, українські військові продовжують надійно контролювати дії противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню.