Сьогодні, 31 грудня, в Україні стартувала кампанія по виборах президента

З 31 грудня 2018 по 3 лютого 2019 року включно ЦВК прийматиме документи від кандидатів у президенти.

До 8 лютого 2019 року включно має відбутись реєстрація кандидатів. Після цього ЦВК оголосить перелік претендентів на пост глави держави.

До 29 березня триватиме передвиборна агітація. Починається вона наступного дня після реєстрації кандидата, а закінчується о 24-й годині перед днем виборів.

Із 29 березня забороняється оприлюднювати/поширювати будь-які опитування громадської думки на тему виборів.

Кандидат в президенти повинен бути громадянином України, що досяг 35-річного віку, володіти державною мовою і проживати в Україні протягом останніх 10 років до дня виборів.