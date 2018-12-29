На Київщині місцеві налагодили бізнес із виробництва набоїв і травматичної зброї

Засоби ураження та боєприпаси зловмисники реалізовували в різних регіонах країни.

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю та слідчі Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області блокували в столичному регіоні діяльність організованої групи торгівців зброєю.

Оперативники спецслужби встановили, що кілька місцевих мешканців налагодили нелегальний бізнес із виробництва набоїв і травматичної зброї, а також її переробленні під бойову Засоби ураження та боєприпаси зловмисники реалізовували в різних регіонах країни через особисті зв`язки, у тому числі серед кримінальних кіл, а також на спеціалізованих Інтернет-сайтах. «Товар» ділки відправляли замовникам через недержавні поштові сервіси.

Правоохоронці провели п`ятнадцять санкціонованих обшуків у місцях незаконного виробництва та зберігання зброї та боєприпасів, а також за адресами проживання фігурантів кримінального провадження. У ході слідчих дій вилучено «виробниче» обладнання, комплектуючі та запчастини для виготовлення засобів ураження, понад двадцять тисяч набоїв різного калібру, а також документальні матеріали, які підтверджують протиправну реалізацію «продукції».

Наразі у межах кримінального провадження відкритого за ст. 263 Кримінального кодексу України чотирьом фігурантам справи готуються повідомлення про підозру.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин та учасників протиправної діяльності.

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