Окупанти зірвали розмінування поблизу КПВВ «Марїнка»

Українська сторона СЦКК повідомляє, що сьогодні, 27 грудня, на ділянці поблизу КПВВ «Мар’їнка» вздовж автомобільної дороги Н15 планувалося, що українські сапери проведуть роботи по розмінуванню та знешкодженню вибухонебезпечних предметів, що становлять смертельну небезпеку мирному населенню, який перетинає лінію розмежування сторін в районі КПВВ «Мар’їнка».

Напередодні для безпечної роботи представників СММ ОБСЄ та інших фахівців під час проведення запланованих робіт як від Збройних Сил України, так і збройних формувань російських окупаційних військ були надані гарантії дотримання режиму «Тиша».

Планувалося, що роботу саперів, яких зобов’язалася виділити українська сторона, будуть забезпечувати дзеркальний патруль СММ ОБСЄ, а також спостережна група української сторони СЦКК.

На час заходів по розмінуванню, 27 грудня 2018 року у період з 10.00 до часу фактичного закінчення виконання робіт, планувалося перекрити рух транспортних засобів і цивільного населення через КПВВ «Мар’їнка».

Крім того, напередодні через засоби масової інформації передбачалося попередити цивільне населення, що під час планування перетину лінії розмежування в сторону тимчасово непідконтрольних владі України районів, що 27 грудня необхідно скористатися послугами сусідніх КПВВ – «Новотроїцьке» або «Майорськ».

На жаль, ввечері 26 грудня, коли всі організаційні заходи були погоджені, представники збройних формувань російських окупаційних військ цинічно в односторонньому порядку зірвали виконання запланованих робіт. В листі до представників СММ ОБСЄ вони зазначили, що відмовляються від своїх зобов’язань і не гарантують дотримання режиму «Тиша» під час робіт по розмінуванню.

Українська сторона СЦКК заявляє, що такі дії окупаційної адміністрації та незаконних збройних формувань Російської Федерації вкотре наражають на небезпеку цивільне населення, демонструють відверте нехтування Мінськими домовленостями та відверте небажання дотримуватись взятих зобов’язань.

Українська сторона СЦКК закликає до розуміння небезпеки таких дій та необхідності спільних, злагоджених дій під час роботи контрольних пунктах в’їзду-виїзду, які працюють на лінії розмежування, інформує прес-служба Операції Об'єднаних сил.