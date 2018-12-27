На Миколаївщині чоловік торгував вибуховою речовиною

У Миколаєві співробітники Служби безпеки України спільно зі слідчими поліції та під процесуальним керівництвом військової прокуратури попередили збут потужної вибухової речовини пластид.

Оперативники спецслужби встановили, що мешканець обласного центру налагодив канал постачання через знайомих, зокрема із району проведення Операції об’єднаних сил вибухівки та засобів ураження для подальшого збуту у регіоні представникам кримінальних кіл.

Співробітники СБ України задокументували факт продажу зловмисником одного кілограма вибухової речовини.

Правоохоронці затримали «торгівця» на робочому місці під час спроби продажу чотирьох кілограмів пластиду за двісті тисяч гривень.

Наразі у межах відкритого раніше за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України тривають першочергові слідчо-оперативні заходи для встановлення всіх осіб причетних до збуту засобів ураження.