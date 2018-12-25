Кіберполіція виявила хакера, який поширював у мережі вірус-стіллер

Працівники кіберполіції встановили, що 22-річний мешканець Запорізької області модифікував різноманітні віруси, криптував їх та використовував для втручання в комп’ютери та викрадення персональних даних користувачів мережі Інтернет.

Працівники Київського управління Департаменту кіберполіції спільно зі слідчими поліції Полтавщини, за процесуального керівництва Полтавської місцевої прокуратури, викрили хакера у поширенні шкідливого програмного забезпечення.

Оперативники встановили, що для унеможливлення ідентифікації молодик використовував орендовані віртуальні сервери. Модифікований ним вірус був призначений для несанкціонованого втручання в роботу комп’ютерів та збору персональної і білінгової інформації (паролі, логіни, куки, данні по гаманцях криптовалют, файли з інформацією) на заражених персональних комп’ютерах.

На Запоріжжі, за місцем проживання зловмисника, поліцейські провели санкціонований обшук. Під час проведених слідчих дій правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, в постійній пам’яті якої зберігалося різноманітне шкідливе програмне забезпечення.

На даний час проводяться заходи, спрямовані на ідентифікацію власників інфікованої вірусами електронно-обчислювальної техніки.

Триває досудове розслідування розпочате за ч.1 ст. 361-1 (Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до двох років позбавлення волі.