На Львівщині ще три парафії покинули Московський патріархат

У Львівській області ще три громади Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) приєдналися до Православної церкви України. Про це повідомляє "Духовна велич Львова".

Про перехід стало відомо 24 грудня 2018 року.

Так, до Православної церкви України приєдналися парафії з сіл Піщани та Верчани (Стрийський район) та м. Угнів (Сокальський район).

Нагадаємо, 22 грудня, президент України Петро Порошенко підписав законопроект №5309, яким парламент зобов'язав Українську православну церкву Московського патріархату перейменуватися у Російську православну церкву.