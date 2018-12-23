На польсько-українському кордоні затори
Люди намагаються потрапити напередодні Різдва до своїх рідних та близьких.
У пунктах попуску на в’їзд в Україну почали утворюватися черги з автомобілів, особливо на українсько-польському кордоні. Це пов’язано з тим, що багато подорожуючих планують потрапити напередодні Різдва за Григоріанським календарем до своїх рідних та близьких, і ті, хто поїхав за кордон на заробітки або навчання, повертаються на свята додому.
Дердприкордонслужба України повідомляє, що зараз на західній ділянці кордону НА В’ЇЗД В УКРАЇНУ ІЗ СУСІДНІХ КРАЇН, зокрема на кордоні з Польщею:
пункт пропуску «Ягодин»- 700 легкових та 400 вантажівок;
«Краківець» - 800 легкових, 330 вантажних, 27 автобусів;
«Устилуг» - 150 легкових автомобілів;
«Угринів» -200 легковиків.