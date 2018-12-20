100 відеореєстраторів отримали прикордонники від Посольства Китаю в Україні

19 грудня в аеропорту «Бориспіль» пройшла зустріч співробітників Держприкордонслужби з представниками Посольства Китайської Народної республіки. Зокрема, радник та другий секретар Посольства завітали до прикордонників Окремого контрольно-пропус

Вони передали охоронцям кордону 100 відеореєстраторів, які за сприяння Посольства Китайської Народної республіки в Україні були придбані для цього підрозділу. Зазначимо, що його персонал забезпечує прикордонний контроль в обох столичних аеропортах. Загальна вартість обладнання сягає більше одного мільйона гривень.

Начальник ОКПП «Київ» Владислав Васильківський висловив іноземним колегам слова вдячності за підтримку Державної прикордонної служби України, та повідомив, що отримані технічні засоби допоможуть забезпечити безпеку прикордонних нарядів, покращити якість прикордонних процедур та упереджувати хабарництво.

Відмітимо, що загалом з початку 2018 року в столичних аеропортах прикордонники здійснили оформлення близько 12 мільйонів осіб. При цьому, під час заходів прикордонного контролю задукоментовано понад 70 випадків, коли подорожуючі особи намагались підкупити прикордонників. В усіх випадках запропонованої неправомірної винагороди, а це понад 500 тисяч гривень, охоронці кордону категорично відмовились.