Богомолець більше не радниця президента

Петро Порошенко звільнив нардепку та голову комітету з охорони здоров'я у Верховній Раді Ольгу Богомолець з посади позаштатної радниці президента.

Про це йдеться в указі глави держави від 19 грудня.

"Звільнити Богомолець Ольгу Володимирівну з посади радника президента України (поза штатом)", – йдеться в указі №433/2018.

Зазначимо, що народна депутатка Ольга Богомолець 6 грудня заявила, що буде балотуватися на посаду Президента України. У "Блоці Петра Порошенка" тоді з цього приводу висловили розчарування.