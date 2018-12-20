В Одесі затримано серійних підпалювачів майна

Поліцейські викрили групу осіб, яка спеціалізувалася на навмисному знищені майна шляхом підпалів. Злочини виконувалися на замовлення. Серед потерпілих підприємці та держслужбовці. Чотирьох зловмисників працівники внутрішньої безпеки Нацполіції та прокуратури затримали і відправили до ізолятора тимчасового тримання.

Вранці 19 грудня 2018 року бійці відділу швидкого реагування Департаменту внутрішньої безпеки (ДВБ) Національної поліції України, оперативники Одеського управління ДВБ, співробітники слідчого відділення Суворівського ВП та полку поліції особливого призначення поліції Одеси, за сприяння Державної прикордонної служби України, під процесуальним керівництвом Одеської місцевої прокуратури №4, затримали чотирьох мешканців Одеси.

Чоловіки, віком 22-45 років - уродженці Кривого Рогу, Одеси, Одеської області та Азербайджану - обґрунтовано підозрюються у причетності до навмисного знищення чужого майна, шляхом його підпалу.

Оперативними заходами встановлено, що зазначена група на замовлення зацікавлених осіб здійснювала підпали будівель, серед яких магазини, гаражі та кіоски, а також автотранспорту. До злочинів зловмисники ретельно готувалися: заздалегідь заготовляли каністри з бензином або пляшки з займистою рідиною.На справу виїжджали на автомобілі з іноземною реєстрацією. Підпали здійснювали зазвичай вночі.

Під час затримання учасників злочинної групи правоохоронці провели 13 санкціонованих обшуків та вилучили мобільні телефони, банківські картки, оргтехніку, балаклави, кастети, канабіс.

Затриманих доставлено до ізолятора тимчасового тримання. Їм інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. До суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Підпалювачам загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.