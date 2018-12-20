На Донеччині викрили групу міжнародних рекетирів

Співробітники Служби безпеки України залучені до операції Об’єднаних сил блокували в Маріуполі діяльність міжнародного організованого угруповання, яке спеціалізувалося на вимаганні грошей у громадян.

Оперативники спецслужби встановили, що до складу банди входили вісім раніше судимих мешканців однієї з країн Південного Кавказу, Північної Африки та місцеві жителі. Керував угрупованням колишній так званий «смотрящий» за Авдіївкою на Донеччині.

Зловмисники, створюючи штучні конфліктні ситуації, вимагали від громадян, зокрема приватних підприємців, гроші. Сума за «вирішення питання» становили від вісімсот до одинадцяти тисяч доларів США. У разі несплати «данини» рекетири погрожували насильством і фізичною розправою. Співробітники СБУ задокументували декілька фактів протиправної діяльності представників банди.

Правоохоронці затримали в Маріуполі вісьмох зловмисників після одержання чергового траншу від місцевого підприємця у розмірі майже шість тисяч гривень. Серед затриманих була так звана довірена особа «злодія в законі», який намагався встановити свій вплив на території регіону.

Під час санкціонованих слідчих дій за місцем проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили гроші та інші речові докази.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України зловмисникам оголошено про підозру в скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Операція з блокування діяльності угруповання проводилась спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.