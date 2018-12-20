На Львівщині суддю взяли на хабарі

На Львівщині суддю взяли на хабарі

Суддя вимагав від місцевого жителя одну тисячу євро.

Джерело: Відомості

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрили на хабарі виконуючого обов’язки голови одного з районних судів Львівської області.

Оперативники спецслужби встановили, що суддя вимагав від місцевого жителя одну тисячу євро за непритягнення до кримінальної відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. 

Правоохоронці затримали суддю на робочому місці після одержання другої частини неправомірної вигоди.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення фігуранту справи про підозру в скоєнні злочину. 

Тривають слідчі дії.

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