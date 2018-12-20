На Київщині у приватній оселі виготовляли підроблені ліки

Співробітники Служби безпеки України блокували на Київщині виробництво та збут підроблених медичних препаратів.

Оперативники спецслужби встановили, що місцевий житель замовляв за кордоном анаболічні стероїди для виготовлення фальсифікованих медзасобів. Підпільний «цех» він облаштував у власному приватному будинку в одному з населених пунктів Київської області. Збувала готовий «товар» спільниця зловмисника через Інтернет у різні регіони нашої країни.

Також до протиправної діяльності ділки залучили тренера одного зі столичних фітнес-залів, який продавав підробку відвідувачам закладу.

Правоохоронці затримали трьох зловмисників згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України у власних помешканнях.

Під час санкціонованих слідчих дій правоохоронці виявили за місцями проживання та роботи фігурантів справи фальсифіковані анаболічні медпрепарати, обладнання для їх фасування, а також майже сто сорок тисяч відповідних ємностей. Вилучені предмети та речовини направлені на експертизу.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 4 ст. 321 Кримінального кодексу України двом затриманим оголошено про підозру в скоєнні злочину. Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб причетних до незаконної діяльності.

Заходи із викриття зловмисників проводились спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури Подільського району Києва.