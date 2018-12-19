Поліцейські врятували викраденого чоловіка

Вчора під час відпрацювання на КПП «Березань» автодороги Київ-Харків поліцейські Київщини зупинили мікроавтобус «Фольксваген» з метою перевірки документів. З салону правоохоронці почули крики про допомогу. Під час огляду автомобіля з’ясувалося, що окрім водія в машині перебувають троє чоловіків. Один з них був з тілесними ушкодженнями (відео).

Під час спілкування потерпілий повідомив, що його викрали в місті Суми, били та везли в невідомому напрямку, вимагаючи нібито повернути борг.

Під час огляду машини поліцейські виявили та вилучили короткоствольну та автоматичну зброю. На місці події працює слідчо-оперативна група, встановлюються всі обставини. Найближчим часом буде надана правова кваліфікація події.