Викрито на систематичному отриманні хабарів працівників «Придніпровської залізниці»

Співробітники Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України спільно з військовою прокуратурою викрили на систематичному отриманні хабарів працівників Дніпровського загону воєнізованої охорони Регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця».

Оперативники спецслужби встановили, що посадовці загону спільно з представниками місцевого криміналітету організували механізм викрадення вантажів, зокрема металу, вугілля, паливо-мастильних матеріалів з вагонів, які проходять через залізничні станції Запорізької області. Зловмисники також вимагали від власників цих вантажів неправомірну винагороду за збереження цілісності та безперешкодне слідування товарів територією регіону.

За висновками експертів існування протиправного механізму розкрадання вантажів завдавало АТ «Укрзалізниця» великих збитків та призводило до фінансового виснаження товариства.

Співробітники СБ України задокументували факт вимагання одним із керівників Дніпровського загону воєнізованої охорони чотирьохсот тисяч гривень від приватного підприємця та затримали посадовця під час отримання останньої частини хабара у розмірі майже сто п’ятдесят тисяч гривень.

У межах кримінального провадження відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо оголошення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх учасників протиправної діяльності.

Операція проводилась за сприяння Департаменту безпеки АТ «Укрзалізниця».