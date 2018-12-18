Британський розвідувальний корабель увійшов у Чорне море через протоку Босфор

Британський розвідувальний корабель HMS Echo увійшов у Чорне море через протоку Босфор. Судно призначене для проведення розвідувальних операцій на підтримку підводних човнів та десантних операцій.

Як свідчать дані порталу liveuamap, він увійшов у води Чорного моря 17 грудня близько 18:00. Відповідно до Конвенції Монтре, корабель може перебувати там до 21 доби.

«Це перший військовий корабель НАТО, який здійснює візит до Чорного моря з прямим формулюванням мети: продемонструвати підтримку Британією принципу свободи навігації в регіоні», — повідомив головний редактор видання BlackSeaNews Андрій Клименко.

Нагадаємо, наприкінці листопада під час візиту до Лондона міністра оборони України Степана Полторака міністр оборони Великої Британії Гевін Вільямсон заявляв, що корабель HMS Echo направлять в Чорне море в 2019 році.