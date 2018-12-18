60 перевіряючих з усієї України нагрянули у Львів з перевірками

"А в нас черговий привіт від Петра Олексійовича. Оцих прекрасних людей з Держаудитслужби (колишнє КРУ) прислали до Львова на декілька місяців перевіряти всю нашу фінансову діяльність з 2014 по 2018 (читай - шукати компромат). Такого ще не було - 60(!) осіб з різних міст.

Прокуратура шукала, СБУ шукала, навіть військова прокуратура шукала. Загалом близько десяти кримінальних справ. І всі - після виходу «Самопомочі» з коаліції.

Нема проблем. Всю інформацію, документи, теплі робочі місця - все надамо. В людей робота і я це розумію", - зазначив Садовий.

Сподіваюсь Порошенко з Луценком теж потім не ховатимуться перед антикорупційними органами.