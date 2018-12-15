Собор обрав предстоятеля нової української церкви

Фото: митрополит Єпіфаній (president.gov.ua)

Об'єднавчий собор обрав митрополита Переяславського та Білоцерківського Єпіфанія (Думенка) предстоятелем автокефальної церкви.

За Єпіфанія в другому турі проголосувала більшість архієреїв, які брали участь в Об'єднавчому соборі. У другому турі також були кандидатури митрополита Вінницького і Барського Симеона (УПЦ Московського патріархату) і митрополита Волинського і Луцького Михаїла (УПЦ Київського патріархату).

Єпіфаній також отримав титул митрополита Київського і Всієї України. Обраний предстоятель має отримати томос про автокефалію для Об'єднаної православної церкви в Україні 6 січня з рук Вселенського патріарха Варфоломія.