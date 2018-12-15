Києві з хвилини на хвилину розпочнеться Собор щодо створення української автокефалії

О 10 годині 15 грудня у Києві мав розпочатися Об'єднавчий собор щодо української автокефалії. Православні ієрархи мають утворити Єдину помісну церкву, затвердити її статут та обрати предстоятеля.

Тисячі людей приїхали з усієї України, щоб бути присутніми в історичний момент у центрі подій. Середмістя Києва облаштоване пунктами обігріву, присутні медики, щоб люди перебували у комфорті та безпеці. З боку правоохоронців підвищені засоби безпеки. Людей пропускають до майдану біля Софіївського собору через металеві рамки.

На соборі представлені три православні церкви України – Київського патріархату, Московського та Автокефальної православної церкви.

За підсумками Собору новообраний предстоятель поїде до Стамбула, де з рук Вселенського патріарха Варфоломія отримає Томос про автокефалію під час першої спільної літургії 6 січня.

Нагадаємо, у жовтні 2018 року в Стамбулі відбулося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. На цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія, які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. За результатами їхнього звіту Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної помісної церкви в Україні.