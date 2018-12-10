В Одесі невідомі захопили будівлю вузу: знищують документи

У понеділок, 10 грудня, невідомі захопили будівлю Одеського національного медичного університету (ОНМедУ). Зловмисники знищують офіційну документацію в вузі. Про це на сторінці в Facebook повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

У заяві зазначено, що силове захоплення будівлі навчального закладу провели о 8 годині ранку. Загарбники не пускають співробітників вузу на свої робочі місця.

Як повідомляється, невідомі особи здійснюють незаконні звільнення співробітників, передаючи накази про звільнення через вхідні двері. Також зазначається, що вони знищують офіційні документи.

Як стало відомо, будівля Одеського національного медичного університету охороняють прихильники колишнього ректора Валерія Запорожана .