Україна отримає вертольоти Airbus Н-145, - Арсен Аваков

Вертольоти Airbus Н-145 будуть оснащені найсучаснішою технікою та авіонікою, яка може працювати як за рекордно низьких, так і за надвисоких температур. Про це сьогодні, 10 грудня, сказав Арсен Аваков під час робочої поїздки до Мюнхена, Німеччина.

«Система авіаційної безпеки України, яку ми зараз формуємо, запрацює в повній мірі в 2021 році, буде поповнена 55 вертольотами. В тому числі, вже за рік, вона повниться машинами Н-145, сучасними моделями, зі всією новою авіонікою, зі всіма новими технічними доопрацюваннями, які працюють у режимі від -40C до +50С та до 30 хвилин можуть перебувати у повітрі у нерухомому стані», - сказав Арсен Аваков.

«Кожен з цих вертольотів по суті конструктор, вони можуть бути оснащені під конкретну задачу: чи то медична функція, чи рятувальна, чи доставка спепризначенців або спеціальне спостереження. Змінює конфігурацію під конкретну задачу за 40 хвилин», - додав Арсен Аваков.

У Мюнхені Міністр внутрішніх справ на заводі проінспектував зборку вертольотів Н-145 для України: «Ми тут говоримо про деталі, про комплектування, про модифікації, які потрібні для України. Всі ці вертольоти будуть виконувати у нас в країні ті самі функції що і в Німеччині, і у Франції: пошук злочинців, рятувальні операції, операції в горах та воді. Плюс контроль кордону, особливо в зонах малодоступних для звичайних підрозділів, наприклад в Чорнобильській зоні, зони контролю з РФ, морські зони».

«Вертольоти Airbus Н-145 можуть виконувати поліцейські місії з пошуку злочинців та зниклих осіб, також вони оснащені інфрачервоними камерами, що дозволяють здійснювати пошуки людей у темну пору доби. За рахунок надсучасного обладнання вертольота пілот може не перейматися технічними питаннями і повністю концентруватися на місії», - сказав заступник глави Нацполіції Ігор Купранець.