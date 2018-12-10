Чоловік із сокирою накинувся на поліцейських, хотів заволодіти табельною зброєю

Коли поліцейські приїхали на виклик, то чоловік жбурнув у службовий автомобіль сокирою. Потім зненацька накинувся на інспекторку, наніс удари і намагався заволодіти її зброєю. Цьому завадив напарник.

Подія сталася у смт. Перегінське, що на Рожнятівщині. Близько 11:20 до поліції зателефонувала жінка-заявник і повідомила, що її сусід вчиняє конфлікт, взявши до рук сокиру. Поліцейські відреагували та оперативно прибули на місце події. Вийшли з машини і звернулися до порушника, який стояв спиною до них. Не почули ані відповіді, ані погроз, як той раптово обернувся і запустив в правоохоронців сокирою. Не влучивши, підняв сокиру і жбурнув у службове авто.

Далі накинувся на інспекторку і хотів нанести удар в область голови арматурою, яка також була в нього в руці. Інспектор прикрилася рукою. Після цього вирішив заволодіти її табельною зброєю. Проте напарник, аби припинити правопорушення, здійснив чотири попереджувальні постріли вгору з табельного пістолета. Цими діями налякав зловмисника. У подальшому чоловіка було затримано.

Порушник спричинив тілесні ушкодження поліцейському у вигляді гематоми руки і ноги. Також пошкодив у службовому авто бокове водійське скло.

У порядку ст. 208 КПК України чоловіка затримано. Його допитують. Прикарпатцю загрожує кримінальна відповідальність за ст. 262 (Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї) і ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) ККУ. Тривають слідчі дії.