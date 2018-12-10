«Шукача кращої долі» затримано неподалік українсько-російського кордону

Державна прикордонна служба України продовжує заходи щодо протидії транскордонної злочинності, зокрема нелегальній міграції в умовах воєнного часу.

Учора співробітники відділу прикордонної служби «Тополі» Харківського загону за кілька кілометрів від кордону зупинили автомобіль, в якому було виявлено іноземця без документів у супроводі провідників – громадян України – водія таксі і ще одного пасажира. У подальшому з'ясувалось, що іноземець є громадянином Бангладеш і прибув він до Росії на початку грудня на законних підставах із відповідною туристичною візою. Згодом, він перетнув кордон з Україною аби потрапити до країн Європи. А наші співвітчизники, що його супроводжували, вирішили заробити легкі гроші, допомагаючи нелегальному мігранту потрапити на територію своєї держави.

Тривають слідчі дії.