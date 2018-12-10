Близько 1 млн рублів виявлено у взутті пасажира на кордоні з Росією

Учора прикордонники Харківського загону виявили громадянина України, який сподівався приховано перемістити через кордон незадекларовану іноземну валюту (відео).

Так, у місцевий пункт пропуску «Журавлівка», на вихід до Росії, прибув 46-річний громадянин України. Під час проходження прикордонного контролю військовослужбовці звернули увагу на надмірне хвилювання чоловіка. З огляду на цей факт, було прийнято рішення щодо здійснення поглибленого огляду особистих речей чоловіка. У результаті, під устілкою взуття затриманого, прикордонники виявили майже 1 млн російських рублів.

Валюту вилучено встановленим порядком, особу передано компетентним органам.