Близько 1 млн рублів виявлено у взутті пасажира на кордоні з Росією
Гроші намагався перевезти 46-річний громадянин України.
Учора прикордонники Харківського загону виявили громадянина України, який сподівався приховано перемістити через кордон незадекларовану іноземну валюту (відео).
Так, у місцевий пункт пропуску «Журавлівка», на вихід до Росії, прибув 46-річний громадянин України. Під час проходження прикордонного контролю військовослужбовці звернули увагу на надмірне хвилювання чоловіка. З огляду на цей факт, було прийнято рішення щодо здійснення поглибленого огляду особистих речей чоловіка. У результаті, під устілкою взуття затриманого, прикордонники виявили майже 1 млн російських рублів.
Валюту вилучено встановленим порядком, особу передано компетентним органам.