Ворог продовжує застосовувати озброєння, заборонене Мінськими угодами

Ворог продовжує застосовувати озброєння, заборонене Мінськими угодами

9 грудня російські окупаційні війська 14 разів порушили режим припинення вогню.

Джерело: Відомості

Противник продовжує застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Зокрема, ворог відкривав прицільний вогонь з мінометів калібру 82 мм по позиціях Об'єднаних сил неподалік Новотошківського, що на Луганщині та хутора Вільного - на Попаснянському напрямку. Загалом, для обстрілів, противник використав 19 мін.

Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

По опорних пунктах наших військ поблизу населених, Станиця Луганська, Авдіївка, Тарамчук, Красногорівка, шахта Бутівка, Павлопіль, Водяне та Гнутове російські окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. 

В ході бойових дій, 9 грудня, поранення зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил.

За даними розвідки, протягом 9 грудня, 2 окупантів було знищено, а ще 4 – поранено.

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