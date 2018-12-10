Ворог продовжує застосовувати озброєння, заборонене Мінськими угодами
9 грудня російські окупаційні війська 14 разів порушили режим припинення вогню.
Противник продовжує застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.
Зокрема, ворог відкривав прицільний вогонь з мінометів калібру 82 мм по позиціях Об'єднаних сил неподалік Новотошківського, що на Луганщині та хутора Вільного - на Попаснянському напрямку. Загалом, для обстрілів, противник використав 19 мін.
Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.
По опорних пунктах наших військ поблизу населених, Станиця Луганська, Авдіївка, Тарамчук, Красногорівка, шахта Бутівка, Павлопіль, Водяне та Гнутове російські окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
В ході бойових дій, 9 грудня, поранення зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил.
За даними розвідки, протягом 9 грудня, 2 окупантів було знищено, а ще 4 – поранено.