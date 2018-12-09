Минулої доби ситуація в районі військової операції мала ознаки до загострення

Вчора, 8 грудня, ситуація в районі проведення операції мала ознаки до загострення на Луганському напрямку, проте, залишається цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Окупанти 13 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. У трьох випадках противник застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, ворог, з мінометів калібру 82 мм, двічі відкривав вогонь неподалік Кримського та один раз – поблизу Пісків. Загалом, для обстрілів, противник використав 39 мін.

Упродовж минулої доби, ворог стріляв по наших позиціях ще й на підступах до населених пунктів Троїцьке, Новолуганське, Шуми, Невельське, Тарамчук, Мар'їнка, Чермалик та Гнутове. Вогонь з важкого озброєння у цих випадках не відкривався.

У ході бойових дій, легко поранено одного військовослужбовця зі складу Об'єднаних сил.

Від початку цієї доби, зі станкових гранатометів, противник провокував наших оборонців на підступах до Гнутового. Втрат серед українських військових немає.

За даними розвідки, 8 грудня, трьох окупантів знищено, а ще чотири особи зі складу збройних формувань Російської Федерації обліковані, як санітарні втрати.

Докладніше про події в районі проведення операції буде поінформовано під час щоденного брифінгу представника Об’єднаних сил.