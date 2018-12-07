На хабарі взято керівника райвійськкомату Одещини
Офіцера затримали у службовому кабінеті під час одержання частини хабара.
Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі начальника одного з районних військових комісаріатів Одеської області.
Оперативники спецслужби встановили, що майор вимагав шість тисяч доларів США від керівника та двох працівників приватного підприємства, які підлягали мобілізації як резервісти в умовах оголошеного воєнного стану. За вказану суму зловмисник обіцяв сприяти в ухиленні від мобілізації представників комерційної структури.
Правоохоронці затримали воєнкома у службовому кабінеті під час одержання частини хабара.
Під час санкціонованих слідчих дій співробітники СБУ виявили за місцем роботи фігуранта справи п’ять тисяч вісімсот доларів США та майже п’ятдесят тисяч гривень.
Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправних дій.
Заходи з викриття незаконної діяльності посадовця проводились спільно з військовою прокуратурою.
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