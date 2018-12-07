Блокпости Одещини посилили кінологами зі службовими собаками

Вони надають практичну допомогу правоохоронцям по забезпеченню публічної безпеки і порядку, а також безпеки дорожнього руху, запобігання правопорушенням та протидії злочинності.

Зараз фахівці кінологічної служби та їх чотирилапі помічники зосереджені на стаціонарних блокпостах навколо обласного центру - «Центроліт», «2 Стовпи», «Дачне», а також в Одесі - на території залізничного вокзалу та міжнародних аеропорту та автовокзалу.

Перевіряючи громадян та автомобілі, особливу увагу вони звертають на наявність небезпечних предметів чи заборонених речовин.