З початку року на Донеччині притягнуто до відповідальності майже 300 бойовиків

Співробітники кримінальної поліції області виявляли членів різних військових угрупувань терористів, які воювали на передових позиціях, а також чергували на блокпостах.

За чотири роки, побачивши, скільки їх спільників були затримані поліцією, екс-бойовики стали більш ретельно приховувати своє минуле, ліквідували докази своєї причетності до НЗФ.

Щоб викрити одну особу, що може загрожувати безпеці громадян, необхідна ретельна оперативна робота, яка може забрати не один місяць. Розшуковці по фрагментах відновлюють хронологію подій, перевіряють покази десятків свідків.

Так, лише за останню добу встановлені три учасника незаконних збройних формувань. Всі вони в 2014 році здійснювали незаконну фільтрацію, оглядали транспорт і документи громадян на блокпостах.

У Костянтинівці затримали бойовика, який ховався чотири роки. Прихований спосіб життя вів і житель Слов’янська, який під час окупації міста ніс службу за горілку та сигарети.

Обом, згідно з ч.2 ст. 260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань або участь в їх діяльності), загрожує до 8 років позбавлення волі.

А колишній учасник НЗФ з Краматорська, розуміючи, що покарання настане рано чи пізно, сам прийшов до поліцейських, щоб здатися.

41-річний чоловік розповів, що йому наказували перевіряти не тільки водіїв, але й пасажирів, а ще – блокувати переміщення української техніки. За це він та решта постових отримували їжу, іноді – гроші.

Коли екс-найманець дізнався про наданий державою шанс звільнитися від кримінальної відповідальності - добровільно звернувся до поліції.

Нагадаємо, ч. 6 ст. 260 Кримінального кодексу України гарантує учасникам незаконних збройних формувань звільнення від кримінальної відповідальності у разі добровільної здачі правоохоронним органам.

Наразі поліцейські перевіряють діяльність колишнього бойовика. Після того, як буде доведено, що на час перебування в НЗФ він не скоював тяжких злочинів, чоловік зможе повернутися до нормального життя.

Від початку року правоохоронцям здалися близько 30 бойовиків.